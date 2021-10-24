【愛傳媒特約記者吳思賢報導】台灣推理小說界的盛事，第五屆林佛兒獎開始徵件！林佛兒被推崇為台灣推理小說第一人，他的傳奇，部分來自父親林清文的家學淵源。

只有國小學歷的林佛兒，出生於昭和16年、西元1941年，雖然學歷不高，但是著作非常豐富，也曾經創辦林白出版社、《推理》雜誌，一生提倡推理小說，被稱為「台灣推理小說第一人」，相當具有傳奇性。

林佛兒家學淵源深厚，父親林清文生於大正8年、西元1919年，台南佳里人，日治時期即積極創作，1941年加入「日日新劇團」當演員、導演、編劇。1943年大稻埕富商謝火爐籌組「臺灣新劇株式會社」，被稱為台灣第一才子的呂赫是文藝部長，林清文則是編劇股長。

林佛兒畢生投入文學，他的遺孀李若鶯教授也來自於文學界。李若鶯教授出生於高雄仁武，國立高雄師範大學國文系博士班，在國立高雄師範大學國文系退休，歷任《鹽分地帶文學》雙月刊主編，曾獲高雄巿文學獎。

台灣犯罪作家聯會辦理的「林佛兒推理小說獎」，是台灣推理小說界的首創，本屆受到林佛兒先生遺孀李若鶯教授的大力支持。今年徵件時間自2021年11月1日起，至2022年1月31日截止，參賽作品須為文長二萬字至三萬字之間的繁體中文短篇犯罪小說，首獎可獲獎座一座，並且獨得獎金五萬元。