中午1時過後宜蘭發生芮氏規模6.5地震，北北基、桃竹苗等震度達4級，地震也引起多家外國媒體報導，一名在台灣攻讀博士後研究的外國學生吳妮霞（Neha Upadhyay），在地震過後餘悸猶存表示終於活過來了，形容地震相當「可怕」，雙腿還在發抖。

1時11分台灣發生強震，據中央氣象局觀測，地震規模達6.5，深度為66.8公里，包括北北基、桃竹苗、花蓮等地震度達4級。

地震發生不久，包括俄羅斯衛星通訊社、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、英國《每日星報》（Daily Star）等多家外媒都推播報導，不過外媒引述歐洲地中海地震中心（EMSC）的數據，指出地震規模為6.2。

報導還放上在台外國人的反應。一名目前在中研院植物暨微生物學研究所攻讀博士後研究的外國學生吳妮霞，地震發生後不久就在推特報平安，她說自己剛從芮氏規模6.7地震中活下來，「這是一次可怕經歷，我的雙腿還在顫抖。希望台北市民都平安。」

*Richter scale (see I am still in shock 😲 typed a wrong spelling on my tweet) — neha upadhyay (@research_freak) October 24 2021

因為太驚嚇了，她連芮氏規模的英文都打錯，自嘲：「看我還在驚嚇當中，推文都打錯字。」

*Richter scale (see I am still in shock 😲 typed a wrong spelling on my tweet) — neha upadhyay (@research_freak) October 24 2021

吳妮霞還放上地震時家中電扇瘋狂搖晃、地震後桌上玻璃杯破裂、玻璃調味料倒一地的慘況。

她另外還上傳一張地震後大樓水泥外牆出現「巨大裂縫」的照片。