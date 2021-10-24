近日受到東北季風影響，全台氣溫轉涼，不少人都開始穿起長袖衣物和外套。命理專家小孟老師今（24）日發文，點名天氣越冷財運就會越旺的4個星座，其中天秤座、處女座的偏財運極佳，金牛座則是靠著一步一腳印，獲得升職加薪的機會。

第四名：天秤座

天秤座在股市方面眼光很準，懂得「適時進場、安穩退場」，讓荷包賺飽飽；另外天秤座的偏財運也很旺，可以買樂透或刮刮樂，中獎機率比起其他星座高出許多，會打麻將的人也可以在牌桌上試試手氣，相信你們的運氣絕對不會太差。

第三名：金牛座

金牛座只要在職場上有付出努力，都可以得到相等的回報，比較適合安穩踏實的賺錢方法，讓你們的事業運以一步一腳印的方式緩緩上升，也可以順利地將財富賺回家，另外金牛座也可能遇到貴人幫助、升職加薪的機運，正財運非常旺。

第二名：巨蟹座

巨蟹座在下周貴人運和財運非常好，有機會獲得意外之財或賺錢的機會，而這個幫助你們的貴人很可能就是另一半，他們會成為旺夫／旺妻的最佳助手，讓你們可以事半功倍，因此一定要好好把握機會，和另一半聯手，替家庭累積財富。

第一名：處女座

處女座的偏財運可能來自認識的人，親朋好友或許會介紹不錯的賺錢門路、投資方案或其他方法，讓你們能夠趁此機會大賺一筆；此外還有機會認識之後創業合夥的生意人，可以事先打聽、了解一下對方，未來合作起來也會更加順利。