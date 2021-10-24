因應「南投玩很大、千千萬萬獎不完」活動，南投縣近期執行「路平專案」，計有南投市139線、八卦路、文化路、華陽路、育樂路、仁義路及名間鄉名松路、松嶺街等8條，人車出入頻繁道路，改善工程包括，路面刨除及重新鋪設瀝青、混凝土等封層，工程經費達1900萬餘元，道路行車更安全，帶動觀光。

南投縣長林明溱指出，名間鄉松柏、松山2村主要道路為名松路及松嶺街，另南投市共8條道路等，久未翻修，局部路段出現路面龜裂、崎嶇等問題，與工務處會勘後，估算總計改善長度達3800多公尺。

林明溱表示，名間鄉松柏嶺受天宮附近的名松路2段及松嶺街，路面年久劣化龜裂破損，標線剝落模糊，影響用路人行車安全，經實地會勘確認有立即改善的急迫性，分別以200萬元及135萬元餘發包，刨除並重新鋪設瀝青混凝土路面，將凹陷的水溝蓋改善更新標線。

另南投市的6條道路，分別是祖祠路到民族路間長420公尺的的文化路及華陽路0K到0K203的路段，改善經費約460萬元；福山里八德路到登施路間的八卦路及139線34K750到35K800及37K700到38K500，各將斥資180萬元及500萬元重鋪路面改善；信義街到芳美路間的育樂路刨除重鋪路面改善經費200萬元；仁德路到仁義南路間的仁義路刨除重鋪路面230萬元。

林明溱說，名間鄉和南投市這幾條道路改善工程都是市區重要交通要道，會督促工務處加速趕辦測設發包，儘快施工還給民眾平整安全的道路。