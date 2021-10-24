今天（24日）下午地牛翻身，分別在下午1點11分、12分發生2地震，據地震報告顯示，地震規模分別是6.5和5.4，震央位於宜蘭縣南澳鄉和大同鄉，兩次地震都全台有感、明顯搖晃，「台灣最美歐巴桑」陳美鳳曬出位在18樓住家、水晶燈晃動不已的影片，她邊錄影嚇到直呼「阿唷！阿唷」，而資深主播沈春華在地震當時則在看書，她坦言當時有嚇到「我本能的蹲低 匍匐前進到柱子旁邊」。

下午發生2次有感地震，全台明顯搖晃，北宜花震度達4級，「台灣最美歐巴桑」陳美鳳在臉書曬出18樓住家的影片，陳美鳳家中水晶燈狂晃、毛小孩妞妞被嚇到在旁吠叫，陳美鳳邊錄影嚇到直呼「阿唷！阿唷」，她也發文說：「正在準備明天直播義賣的二手衣物 妞妞在旁邊狂叫狂奔...我的媽阿~在18樓搖好大」，陳美鳳事後則報平安說：「沒事~繼續整理 大家都好嗎」。

資深主播沈春華則透露，地震當時她在看書，沈春華發文形容：「突然天搖地動 手機響起刺耳的警報聲響 建築物同時發出不安的躁動 我本能的蹲低 匍匐前進到柱子旁邊 老實說 有嚇到...」，沈春華在文末也不忘提醒，要檢查並固定家中比較容易傾倒的易碎物品，希望大家都平安。

女星謝忻則在限時動態曬出錄影中遇到地震的狀況，她形容地震是大搖晃：「我一直尖叫，不知往那裡跑」，謝忻事後則曬出躲在桌子下方的影片，她直呼還在搖，並直呼：「休想叫我爬出這張桌子」。