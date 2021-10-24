大安防風林自救會24日號召民眾抗議露營區業者過度砍伐防風林。（民眾提供）

向海那漾公司今天也發出聲明。（向海那漾提供）

台中市大安防風林自救會24日號召上百民眾集結大安濱海樂園，抗議露營區業者過度砍伐防風林，嚴重影響當地居民生活，要求相關單位正視問題，現場氣氛一度火爆。台中市觀旅局允諾1個月內召集市府相關各局處及業者出面協調，讓僵持2個多小時的抗議落幕。

大安北汕防風林自救會長陳錫賜上午率領上百位居民，拉著白布條前往大安濱海樂園抗議，高喊「挺土地，愛子孫」口號，並痛批OT廠商開發露營區，非法砍2000多坪營運範圍防風林樹，台中市府相關單位放縱，造成居民生命財產受威脅，自救會人員還被廠商告妨害名譽。

台中市觀旅局指出，有關大安濱海樂園本府於去年4月OT委外營運，向海那漾公司於同年10月針對防風林過度疏伐，該區域經實測面積約為480坪，過度疏伐導致在地居民陳情抗議，觀旅局已要求該公司務必依據OT契約規定辦理，並已依契約規定於去年11月進行裁處。目前向海那漾公司已於今年2月在營運範圍疏伐區域內種植木麻黃及黃槿。

向海那漾公司表示，公司因於去年9、10月間，因蛇類蚊蟲氾濫，為維護旅客居住安全而進行園區內土地環境樹木整治，實行前未能事先與周遭居民溝通，致造成誤會及紛爭，但整治土地範圍符合規範。

向海那漾公司指出，已於今年2月完成補種林木達1200顆，已回報相關主管機關植被復甦情況，並辦理會勘包括木麻黃500棵、黃槿500棵及羅漢松200棵，且於最外層區域增設竹圍籬以達固砂防風之效果，已依歷次協調會議所述內容執行。

另外，防風林自救會今日提出周邊特定農業區應進行土地解編才能與大安濱海樂園遊憩用地共同發展，以及向海那漾公司其他未依目的事業法令申請設施部分。觀旅局表示，因自救會訴求內容涉及中央及本府相關單位權管法令，後續將再協調本府各局處與自救會召開會議討論共商處理。