宜蘭南澳今（24日）下午1點11分，發生芮氏規模6.5地震，國家級警報大響，緊接著1分鐘後，1點12分，宜蘭大同又出現芮氏規模5.4餘震，一連2起地震全台有感，不少民眾人心惶惶。對此，就有網友細數台灣歷年地震紀錄，並點出桃園從未發生過大地震，貼文一出隨即掀起眾人熱議，直呼「桃園根本是幸福城市！」

原PO在PTT「八卦板」以「桃園沒有大地震過？」為題，PO文透露，檢閱了台灣百年來的地震紀錄，發現除了東部、東部外海常有地震之外，新竹苗栗台中在1935年也曾發生大地震，就連南投也遭遇過921強震的摧殘。

至於雲嘉南最著名的也有斗六、梅山、白河大地震，最近的則是2016年2月6日上午3點57分的台南大地震，維冠金龍大樓倒塌，死亡人數達115人，是台灣史上因單一建築物倒塌而造成傷亡最慘重的災難事件，而這場地震震央就位於高雄美濃。

除此之外，屏東外海也曾發生過強震，至於雙北雖然比較少，但相傳1694年發生在台北的康熙大地震，造成台北盆地地層嚴重下陷，因此形成「康熙台北湖」。反觀桃園從來沒發生過大地震，讓原PO不禁直呼「桃園就是幸福城市吧！」

貼文一出隨即引起網友共鳴，紛紛留言回應「桃園是全台地質最穩固的」、「桃園確實是最沒有天災的縣市，因為地理位置的關係，地震、颱風都不會很大」、「很多桃園房仲都強調『桃園岩盤地質穩固』」、「親戚蓋房子的，說桃園地基打下去都是石頭，不像台北都是土！扎實度不同」、「桃園不怕天災，只怕人禍」、「兩蔣陵寢在桃園，風水好」。

此外也有網友表示「沒嚴重地震，但淹水還是會淹，不過跟其他縣市比只能算積水」、「桃園很容易淹水，但是因為地勢關係很快就退，而且淹水淹不高」。