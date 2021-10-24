第12輪公費疫苗開放3款國際疫苗AZ、BNT、莫德納同步預約接種，指揮中心預估最多將有440萬人施打，分2階段預約，第1階段在20日預約截止，僅188萬人完成預約，而第2階段將在明天上午10時開放預約BNT第一劑、莫德納第二劑全年齡施打，第1階段未預約到疫苗的人，也可在第2階段再預約，約252萬人符合資格，預計將開放到27日中午12時截止，28日起陸續接種疫苗。

指揮中心表示，第12輪公費疫苗分兩階段預約，第一階段於20日結束收單，總共188萬人完成預約，並已從上周五（22日）起開打。

第二階段預約將從明天早上10點起開始，對象包括23歲以上預約打BNT第一劑，以及7月16日前已接種莫德納第一劑的18歲以上民眾，可預約施打第二劑，等於是開放全年齡施打，同時第一階段因預約額滿未預約到疫苗的民眾，也可以再上網預約接種。

至於第二階段預約打AZ的民眾則從26日上午10時起開放，資格限7月30日前接種AZ第一劑的18歲以上民眾，以及7月31至8月6日接種AZ第一劑的45歲以上民眾，但不論是哪一款疫苗都於周三(27日)中午12點截止收單。並於周四(28日)同步開打。

由於第13輪規劃開放AZ混打mRNA疫苗(BNT、莫德納)，指揮中心提醒，若第12輪預約完成後沒去接種，爽約者第13輪將無法預約，要等到第14輪才可以，目前預估大約有55萬人符合第13輪混打資格。