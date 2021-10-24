新竹縣推廣國產米糧文化舉辦「米穀好好玩」，縣長楊文科（中）頒發獎牌給今年國產龍眼蜜評鑑優勝的傑出蜂農。（羅浚濱攝）

縣府和新竹縣農會為推廣國產米糧文化，舉辦「米穀好好玩」活動，24日在竹北市新瓦屋客家文化保存區登場，加強推廣新竹縣生產的國產米糧，搭配縣內休閒農場、果園及特色產業的農遊體驗，希望吸引民眾當令暢玩，支持在地農業。

縣府農業處長范萬釗指出，「米穀好好玩」系列課程9月30日線上報名即秒殺，有55人參與為期1個月的米食課程，運用米穀粉、米、雜糧及在地食材黑豆，發展多樣化米糧餐點，學員們學習後不僅對在地米食和雜糧的認識， 也可從中推廣的親友增加國產米糧消費量。

新竹縣農會輔導4個養蜂產銷班，經營規模合計8212箱蜂箱，以生產龍眼蜜、荔枝蜜及百花蜜為主。今年因乾旱低溫刺激花朵盛開，龍眼樹開花情形佳，讓龍眼蜜迎來大豐收，全國國產龍眼蜜評鑑，新竹縣有陳國榮等7名農友獲頭等獎肯定，縣長楊文科特別到場頒獎。

會中有「Chill趣新竹」系列體驗活動，包括扛米包親子接力賽、豆豆黏貼畫DIY、搗小米麻糬DIY、碾米體驗送國產米、食農教育闖關活動、Facebook打卡送蜂蜜棉花糖、休閒農業區特色DIY等，讓民眾了解新竹縣七大休閒農業區農遊特色，支持在地農業。

另外，也透過新竹縣農會「在地有機蔬菜供應平台」，在會中捐贈在地有機蔬菜箱給大新竹地區的社福團體。茵再生能源公司則捐贈專業蜂箱，給110年度龍眼蜜競賽得獎的蜂農們，支持蜂農力行維護環境，也落實永續發展的企業責任。