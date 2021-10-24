瑞典知名女模莫妮卡(Monica Huldt)，因在成人社交平台OnlyFans分享性感照爆紅，也帶起IG人氣，有高達28萬人追蹤，但莫妮卡坦言她早在多年前就發現自己性冷感，導致夫妻關係緊繃，最後她選擇讓老公找嫩妹回家一起「多人運動」，沒想到重燃彼此愛火，拯救了夫妻關係。

據《太陽報》報導，今年37歲的情色女神莫妮卡，出道前曾擔任脫衣舞孃，她在職場上天天因男客的眼光而不舒服，但仍得陪笑，久而久之影響情緒，造成性冷感，甚至不願意跟老公有肉體接觸，頻率低到一個月一次都沒有，她坦言因為性冷感，「我們經歷了一段非常困難的時刻」。

沒想到她轉戰OnlyFans後，事情有了變化，她表示一直都知道老公對3P有興趣，但作為正宮的莫妮卡遲遲沒答應，因為怕老公愛上別的女生，「儘管他從沒做過對不起我的事，但我過度執著且忌妒，導致夫妻關係非常緊繃」，在低潮之際，莫妮卡決定放開手，跟老公一起嘗試三人行，另一方面將過程拍照放上OnlyFans營利，她竟發現自己的忌妒心不見了，看先生跟別人發生關係她不會厭惡，反倒開心自在，最後她甚至退出「戰局」，讓老公跟別人開戰，她在一旁專心拍攝。

莫妮卡表示，放行多人運動後，對他們的婚姻有很大的幫助，甚至她對性的看法完全改變了，跟他們夫妻一起床戰的，有未婚女生，也有已婚婦女，她不介意分享老公，但老公不會跟這些女生約會，是純粹的肉體關係，夫妻倆偶爾會跟參與拍攝的女孩們一起用餐，但老公不會單獨跟她們見面，而如今夫妻倆靠著OnlyFans的收入，就能超過15萬美金(約台幣417萬)。