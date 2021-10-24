台灣超級馬拉松曾有過林義傑、陳彥博等好手在國際賽爭光，現在再添58歲的「超馬鐵彈子」羅維銘，在美國紐約參加規定至多52天完賽的「超越自我3100英里跑挑戰賽」，用48天又11個小時52分01秒完賽，僅落後義大利選手馬卡托（Andrea Marcato），讓自己號稱「亞洲最會跑的男人」的封號更加實至名歸。

超越自我3100英里跑挑戰賽已經舉辦25屆，總距離約4989公里，本屆比賽從9月5日出發，最晚10月26日完成，選手們競賽期間每天從清晨6點到凌晨12點要奮戰18個小時，若以52天內要完賽來計算，平均1天需要完成96公里，選手可以視體力調配每日完成公里數。

羅維銘除了是亞洲選手最快完賽者，整個賽程超過一半路程更是穿著人字夾腳拖奔跑，後來還有不少選手跟著他穿起夾腳拖，最後1天邁向終點前，羅維銘除了招牌人字拖，也揮舞著國旗，在群眾歡呼聲中讓外國民眾看見台灣。

羅維銘表示，與賽期間每天半夜12點後才能休息，清晨4點半就起床，等於1天睡不到4小時，但他秉持賽事創辦人錢莫（Sri Chinmoy）的格言「感恩、和平、純潔、紀律」一步一步完成，過程中也受到很多人幫助，讓他滿懷感恩，也很開心用不到49天完賽，創下亞洲跑者新里程碑。