黑面琵鷺保育季開跑，黃偉哲與民眾騎單車到第二賞鳥亭賞黑琵。(劉秀芬攝)

據統計，目前已有1200隻黑面琵鷺到台南度冬。(台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真)

台南市黑面琵鷺保育季24日開跑，首場活動於七股特有生物保育中心黑面琵鷺展示舘舉辦，台南市長黃偉哲到場同樂，與民眾騎單車到第二賞鳥亭賞黑琵，熱情歡迎全國民眾在疫情微解封之際，來台南賞黑琵、吃海產、逍遙遊。

黃偉哲表示，目前已有1200隻黑面琵鷺到台南度冬，不僅是全台最大的族群，也占了全世界近4分之1，可見台南對於黑面琵鷺保育有相當成果，黑面琵鷺是寶貴的保育鳥類，大家一定要好好珍視，政府也會擔起更多的責任來悉心保護，讓國際的嬌客能夠在台灣將他鄉變故鄉。

農業局指出，全球黑琵族群逐年成長，2021年全球普查總數達5222隻，首次突破5000隻大關，較去年4864隻增加358隻，其中在台灣的黑琵有3132隻，約占全球總數6成，創下歷年新高，而在台南的數量有2114隻，占全台灣的67.5％ ，主要在學甲溼地、七股、四草地區，目前已有1200隻黑面琵鷺到台南，展開為期半年的棲息度冬。

今年黑面琵鷺保育季系列活動包括節能減碳卡打車賞黑琵打卡逍遙遊、廢鐵成鋼黑琵創作展、黑琵保育季繪本「小黑琵度假遊學記」第2輯度冬、找尋台南市長黃偉哲野放「T85」黑琵來度冬、社區黑琵圖騰、2021黑琵親子輕旅行等，農業局歡迎全國各地民眾一起來台南欣賞黑面琵鷺、體驗台南生態之美。