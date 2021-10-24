台南市110年度智慧城市-AI機器人創意競賽今天登場，市長黃偉哲(左二)到場為學生加油。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市110年度智慧城市-AI機器人創意競賽今天登場，市長黃偉哲(左三)為學生加油。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市110年度智慧城市-AI機器人創意競賽今天在石門國小登場，共145隊358人參賽，吸引台東、金門、連江縣組隊參賽，台南市長黃偉哲到場為學生加油，他以AI科技無遠弗屆，勉勵學子「沒什麼城鄉區別，只有努不努力、學不學習。」他也當場宣布加碼獎勵腳踏車及禮券，讓學生雀躍不已。

教育局指出，此次比賽參加對象除了國小低、中、高年級和國中，也首度加入高中組，有興國高中、北門高中、南光高中、台南高工等校組隊參賽，共9隊27人，此次機器人比賽概念結合聯合國永續發展目標（SDGs）議題，包括「健康與福祉」、「永續城鄉」「乾淨水資源」等，上午是組裝創意機器人與練習，下午才開始比賽。

連江縣中正國中小主任程元鋒表示，3年前台南海東國小主任洪駿命將數位學習深耕課程帶去馬祖，也開啟學校機器人教育重要里程碑。台東縣三和國小校長張國華指出，機器人創意競賽平台，提供像三和一樣來自偏鄉小朋友有多元展能機會，讓他們的學習更豐富、更有挑戰性。

高年級學生也分享因為學校的機器人學習讓他們學會思考、控制及設計，除了對機器人的動作設計，更體會到要反思自己對於生活的設計，好比說要完成一項工作或任務，須先思考後再決定怎麼做，所以學機器人，也是在學習怎麼面對生活。安南國中學生陳楷彧說，他從小三開始學習機器人，到現在已經國中二年級了，學習過程，覺得自己愈來愈沉穩，懂得遇到問題解決問題的這個道理。

黃偉哲指出，瑞士洛桑管理學院（IMD）之前發布世界競爭力評比，台灣排名世界第8，其中創新、數位化是關鍵之一，他說，創新來自於思考，機器人的比賽就是運用資訊、數位的知識，來思考怎麼解決問題、創意發想讓生活變得更好，樂見愈來愈多人參與，也證明台南推動智慧城市及科技教育是有成果的。