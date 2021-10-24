大陸國家衛健委發言人米鋒24日表示，目前，海外新冠疫情持續蔓延，加上季節因素，容易引發疫情傳播擴散。自17日以來，大陸出現多點散發本土疫情，呈現快速發展態勢，一周內已波及11個省份。感染者大多有跨地區旅遊活動，疫情進一步擴散風險仍在擴大。

大陸央視報導，米鋒在大陸國務院聯防聯控機制記者會中表示，發生疫情的地區，要迅速進入應急狀態。未發生疫情的地區，要加強監測預警。要嚴守外防輸入各個關口，堅持人、物同防，減少跨區域群聚活動，堅決遏制疫情擴散蔓延。

大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有在同一場合指出，此次疫情波及範圍廣、傳染性強。目前發現的跨地區感染者絕大多數與旅行團或自駕的遊客有關，潛在風險人員的跨地區流動性大，涉及到的省份較多，疫情進一步擴散的風險大。這起疫情的病毒為Delta變異株，部分病例的呼吸道樣本病毒核酸載量高，提示病例排毒量大，傳播力強，在暴露人群中引起續發傳播的風險較高。

吳良有又指，此次疫情源頭尚在流行病學調查溯源中，傳播鏈整體比較清晰，在目前報告的133例感染者中，106例與旅行團傳播鏈有關，涉及13個旅行團或自駕遊。