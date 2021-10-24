疫情趨緩，各項防疫措施逐步解封，許多活動紛紛恢復舉辦，新竹縣總工會24日在北埔麥克田園舉辦勞工親子控窯，參加的勞工朋友可以全家烤肉、控窯，還能體驗客家米食點心DIY，回味古早傳統農村生活，歡度難得的親子休憩時光。

縣長楊文科到場向在場的勞工朋友致意，承諾將帶領縣府團隊繼續為勞工權益努力。表示新竹縣總工會這幾年來在所有幹部努力下，讓全縣勞工朋友像是一個大家庭，向心力很好，勞工爭議和勞資糾紛案件數量少，即使出現糾紛，也都能順利溝通而獲得圓滿解決。

楊文科指這場親子活動氣氛很融洽，大家都是一家和樂融融的氣氛，家庭的安定是穩定社會的力量，也是大家努力工作的原動力，希望未來總工會持續為勞工謀福利，縣府團隊也會繼續以最大力量支持。

新竹縣總工會表示，新竹縣基層工會有140多個，總會員數達5萬3000多人，是縣內最大規模的人民團體，總工會協助縣府推展勞工事務，也扮演維繫勞工朋友情誼、爭取勞工權益的重要平台。

此外，針對勞工訓練，總工會也舉辦各項教育訓練課程和活動，希望讓勞工們一方面提升專業技能，一方面也能工作之餘多參加戶外休閒活動。

總工會指出，為幫助勞工提升專業及多工技能及培養第二專長，2006年起接受勞動部勞動力發展署TTQS（人才發展品質管理系統）輔導及積極爭取參與桃竹苖分署的提升勞工自主學習計畫，歷年來開辦有拼布手作、服飾製作、彩繪用品、內部講師、日語、電腦商用文書、數位攝影、生活法律班等70多班，積極協助勞工提升專業技能，增強就業能力。