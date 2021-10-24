網友貼出贈與方要求簽下的領養合約書。（翻攝自PTT）

現代人若想要飼養貓狗陪伴，普世價值多鼓勵民眾以「以領養代替購買」，而一名網友在論壇批踢踢透露，稱在臉書社團上相中一隻小白貓，與對方反覆討論領養細節，甚至還得簽下違約金達430萬元的領養合約，讓他忍不住發問，這樣合理嗎？

這名網友23日在批踢踢八卦板發文，標題自嘲地寫下「領養貓咪，要賠430萬元」，原PO透露，他先前在臉書社團留意到領養貓咪的資訊，預計向對方領養一隻小白貓，豈料卻成了噩夢的開始。

原PO分享，領養貓咪的過程談了非常久，對方不僅要求要與他的每位家人視訊，還要求原PO做報告，最後還得簽下長達10項的領養合約書，最令他無法理解的是合約中的違約金總金額竟高達430萬元，讓他忍不住發問，「認養都是這樣的嗎？可以幫看看嗎？」

檢視原PO分享的領養合約書可見，贈與方羅列10項規則，若違反其中5條將要支付懲罰性違約金，包括：第2條、無故把貓送人要付50萬；第3條、受贈貓一年內，若無故不接受贈與方看貓，要付30萬；第5條、受贈貓一年內，若貓咪生病延誤就醫致死亡，要付100萬；第8條、受贈貓一年內，貓失蹤要付100萬；第9條、若受贈方更換聯絡資訊未告知贈與方，要付150萬元等。

文章曝光後，不少網友眼界大開，紛紛留言回應，「請用購買代替認養，認養社團很可怕的」、「誰會蠢到去簽阿？」、「去收容所挑啦～」、「我還以為是簽賣身契約」、「拿領養敲竹槓」、「免費的最貴，傻傻的」、「假送養真斂財，我家貓皇從路邊撿回來養16年了，都沒花到這麼多」、「這什麼鬼，你該不會真的簽下去吧」、「毛一堆的千萬別領養，根本詐騙」、「你是認養雲豹喔」。