郁方、陳美鳳都因地震驚魂未定。（摘自臉書）

21日下午1點11分發生規模6.5規模的超有感地震，地震當下藝人郁方正搭高鐵準備赴新竹，她在地震後於臉書發平安文：「在桃園剛起步馬上感覺到高鐵減速、手機響起，現在停在桃園。大家一定要平安喔！」而每次「下雨後發生地震」就會被高度討論的炎亞綸，臉書粉絲專頁也再度於地震後人氣暴衝。

炎亞綸2015年4月在花蓮大地震後，於其臉書表示「好一陣子沒下雨，這週狂下雨把乾燥的土壤淋溼，因此地質鬆軟造成今天地震不斷」，引起大量網友熱議，褒貶不一，還有網友開始尊稱他「炎P」，曾因為被酸而覺得受傷的炎亞綸事隔多年已能坦然自嘲，24日發生地震後，臉書人氣瞬間飆高的他，也於臉書發文「我來問大家還好嗎最適合不過了。一切平安」，再度獲得網友排山倒海留言讚爆，稱他果然是先知，還有人留言「教授，抱歉」，藝人蔡尚樺也開玩笑留言：「來自地質學家的問候！想請問炎P這次地震是什麼原因造成的？」他也搞笑回：「只會有一種理由，帥到地震」。

王子邱勝翊也認覺這應該是近期最有感的一次地震，感覺「超晃」，李明依同樣感受到應該是10多年來台北最大的一次地震，連她在一樓都感覺搖晃好大。地震發生時人在18樓的陳美鳳也在臉書發文，說自己正在準備隔天的直播義賣二手衣物，愛犬妞妞在旁邊狂叫狂奔，「我的媽啊，在18樓搖好大！」」

施易男也說「我家有些東西都掉下來了，貓咪都不知道躲去哪裡了。真的是超大的地震，大家沒事平安就好！」他覺得這次地震本來是比較輕微的搖晃然後越來越大，「然後想說應該要結束了，結果又搖晃得更厲害，甚至最後是一種像是要連根拔起的那種地震，真的是有嚇到」。