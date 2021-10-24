前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過後，各界也開始關注台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐的第二階段罷免連署。前民進黨立委郭正亮坦言，直到投票前3天，民進黨都還認為，投票率最高只有42%，且雙方差距不大，陳柏惟應該能夠挺過，但沒想到最後投票率卻突破5成；郭正亮指出，若林昶佐的罷免案成案，雙方的對決應該會更加激烈。

郭正亮今(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，陳柏惟罷免案進行的過程中，一直有兩種意見，有些人認為投票率不會超過5成，但一直到投票前3天，也都還是評估最高投票率為42%，和最後結果相差1成。

郭正亮指出，要過25%門檻才能罷免成功，當時就有發現，雙方陣營的差距十分接近，大概只差3個百分點左右，後來結果是差不到2個百分點，所以民調還是滿準的，但沒想到的是投票率，如果投票率不到5成，雙方差距3個百分點，就會不想炒熱，而自己昨天也有看到同黨立委蔡其昌、何欣純對秘書長林錫耀的處理有不同意見。

郭正亮坦言，我們一直認為投票率只有42%，而罷免方與反罷免方只有3個百分點的差距，這樣就是不會過，但沒想到投票率51.72%，就剛好過了，不過挺陳柏惟也比我們預想的高很多。

郭正亮分析，台中地2選區的動員工作並不容易，又碰到顏家是很強大的地方勢力。至於林昶佐則要面臨兩個問題，第一是中正萬華地區眷村很多，國民黨能發揮不少戰力；第二就是新聞媒體都聚焦在台北，新聞作戰的影響會很大，且還有一個大變數是台北市長柯文哲，若柯文哲出手，林昶佐會面臨很大的危機，但同樣的，民進黨也會有危機感，會很用力地介入，開始啟動罷免投票後局面會非常激烈。