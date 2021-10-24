大陸疾控中心免疫規劃首席專家王華慶今表示，建議免疫功能低或有缺陷者，以及60 歲以上人群可進行加強免疫接種。(示意圖／Shutterstock)

新冠肺炎肆虐全球近兩年，新冠疫苗接種率雖普遍提升，卻也不斷傳出「突破性感染」，即接種新冠疫苗後仍確診，大陸多地近期已展開施打第三劑新冠疫苗「加強針」。大陸疾控中心免疫規劃首席專家王華慶今（24日）表示，建議免疫功能低或有缺陷者，以及60歲以上人群可進行加強免疫接種。

王華慶今在大陸國務院聯防聯控機制記者會上說，大陸疫苗研發專班就加強免疫接種策略專門組織了專家論證。根據前期加強免疫接種研究結果，考慮疫苗的安全性、保護效率等因素基礎上，提出了3種減毒疫苗和1種腺病毒載體疫苗的加強免疫策略。

王華慶表示，加強免疫接種時間的選擇是基於前期研究結果確定的。大陸專家組建議，在完成免疫程序6個月後，展開海關、邊檢、航空、隔離點防疫、定點醫療機構及擬赴海外工作或學習、交流等高風險人群的加強免疫接種；此外，也建議免疫功能低或有缺陷者，以及60歲以上人群也可進行加強免疫接種。

王華慶說，當前，大陸絕大部分地區已經按照疫情防控需要，開始對重點人群進行加強免疫，但是否需要對已接種其他人群進行加強免疫接種，還有待進一步研究，並根據疫情形勢綜合研判。