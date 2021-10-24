今天下午宜蘭發生芮氏規模6.5地震，國家警報很快響起。根據氣象局正推動的「都會區強震預警精進計畫」，明年台灣北部都會區中大規模地震警報發布時間，將從地震後10秒縮短至7秒。

根據交通部日前向立法院提出的施政報告，中央氣象局將執行前瞻基礎建設2.0「都會區強震預警精進計畫」，建立都會區客製化地震預警系統，預計民國111年前完成對台灣北部都會區發生中大規模的淺層地震，即時提供強震警報訊息，地震警報發布時間將由地震後10秒縮短至7秒左右，地震預警盲區也將由目前35公里縮小至25公里。

氣象局盼透過精進都會區地震預警系統，在台灣本島與附近海域發生大地震後，破壞性地震波侵襲前，可提早提供強震警報訊息給都會區民眾進行緊急防震應變。

氣象局為執行「都會區強震預警精進計畫」，將擴建井下地震觀測網、升級強震站及更新部分井下地震觀測站設備、開發客製化地震預警系統作業模組。