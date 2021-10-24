近日大陸「百度貼吧」5年內流失近9成用戶的話題引發熱議。從2015年數據顯示，百度貼吧的註冊用戶總量突破10億，而2020年用戶總數卻僅剩下3743萬，5年時間「跌落神壇」。分析主因，平台管理的混亂是貼吧一直被提及的問題，飽受用戶詬病甚至退出，同時當年「賣吧」事件更是掃落名聲。

回顧2003年11月25日，百度貼吧作為關鍵字的主題線上交流社區上線，截止至2020年9月擁有2267萬個貼吧。但自從2014年移動網路時代到來後，這個曾風光無限的論壇平台開始敗退。

一度被稱為大陸「網路文化發源地」的百度貼吧為什麼走向衰亡？根據36氪報導分析，從內容方面，百度貼吧的廣告植入一直沒有明確的治理機制。具體從2012年9月，貼吧推出「貼吧推廣」業務，將廣告分別為版頭廣告，貼吧主題清單頁廣告和帖子詳情頁的廣告，在貼吧中交流或流覽，但平均每10條帖子就會覆蓋3條廣告。

同時2016年百度貼吧更被爆出轉讓旗下疾病類貼吧，「血友病吧」事件被揭露之後，更導致輿論公關危機，「賣吧」行為引發巨大爭議。

同時，貼吧內容容易遺失，吞貼問題多年沒有得到優化，社區環境也無法保證，充斥騷擾、網路暴力現象。再伴隨著更多網路社交產品的出現，最終讓許多用戶拋棄百度貼吧。