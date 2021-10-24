台中市帕運柔道選手李凱琳。（台中市政府提供）

台中市政府運動局持續在地方推廣酷運動，邀請市民朋友健康動起來，推出2021第2屆台中女力女麗Womens & Sports Day，將於10月30日在新啟用的大里國民暨兒童運動中心熱鬧登場，提供女性朋友免費報名。

台中市政府運動局說明，近年台中女性參與運動的風氣盛行，由市政府運動局與中華民國文化休閒運動協會共同主辦的「2021台中女力女麗-Womens & Sports Day」，去年活動深獲市民好評，今年眾多台中地區優秀女性運動員也現身拍攝宣傳影片熱情參與，包含中華隊首位奧運輕艇選手張筑涵、6度參加帕運健力選手林亞璇、3度參加帕運柔道李凱琳、帕運桌球林姿妤，以及台中東山高中女排隊、女壘隊等現身力挺，一起號召女性朋友共襄盛舉，建立良好運動習慣。

為持續推廣優質活動，提升市民運動參與，台中市政府運動局今年台中女力女麗規劃舒活瑜珈、有氧拳擊和熱情Zumba，三大運動課程，滿足女性需求，感受專屬的運動專區，適合母女、姐妹一同參加，活動現場亦設有妝髮區、打卡牆與放鬆按摩等服務，並邀請專業師資與檢測設備，提供身體狀況分析與運動建議。