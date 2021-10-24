全智賢、朱智勛主演韓劇《智異山》，由《屍戰朝鮮》名編劇金銀姬和《鬼怪》導演李應福王牌組合聯手打造，除了男女主角全智賢、朱智勛外，配角也找來成東鎰、吳正世、趙漢哲等人，還有開頭請來柳承龍特別演出智異山館長引言介紹神秘山林的歷史，「護林員」的新穎題材結合金銀姬擅長營造的懸疑氛圍，黃金陣容加上引人入勝的劇情，首播就衝出9.1 ％的收視佳績，榮登tvN電視劇首播歷代最高收視亞軍，僅次於《機智醫生生活2》的10％。

該劇以森林守護者的護林員和山林中發生的一切為主軸，一開場就以磅礡的山林美景揭開序幕，首集由成東鎰飾演的所長「曹大震」帶領海東分所的護林員們必須在黃金時間30小時內找到失蹤的14歲學生，男主角朱智勛飾演的新人護林員「姜賢祖」登場不到1分鐘就被指派出任務，只得穿著西裝急忙背上裝備跟著出動協尋失蹤的中學生，眾人垂降山壁搜索時不幸遇到落石，生死交關之際全智賢飾演的王牌護林員「徐伊江」神勇出現，即時救下險遭落石擊中的隊友，同時也給初來乍到的朱智勛一場印象深刻的震撼教育。

朱智勛飾演新人護林員姜賢祖。（愛奇藝國際站提供）

隨著颱風來襲搜索被迫中斷，堅信失聯學生仍生存的全智賢瞞著隊員隻身前往，獨自面對暴雨、山洪等險峻氣候，沒想到朱智勛默默跟隨，隨後朱智勛更發揮特殊能力指出遇難者所在，順利完成救援任務，在暗夜奔波的兩人瞬間癱軟在懸崖巨石上，一同迎接智異山的日出，另類浪漫的畫面相當有趣。後半段，時間自男女主角初識的2018年切換至2020年，2人雙雙離開海東派出所，而坐著輪椅的全智賢為了想追尋深藏在山上的秘密復職，朱智勛更是重病在床尚未清醒，2年內山林中究竟發生什麼故事，吊足觀眾胃口。

成東鎰飾演的所長曹大震帶領海東分所的護林員們必須在黃金時間30小時內找到失蹤的14歲學生。（愛奇藝國際站提供）

而昨晚播出後，配樂及特效也引發批評，《愛上變身情人》導演白宗烈更在看完後，忍不住在IG發文，炮口直指導演李應福，他寫道：「這種程度的話，應該是導演的問題了吧，能把這些演員拍得像不會演戲的樣子，也是魔術吧，如果是故意的話對不起。」不過事後已將該文刪除。不少網友紛紛出面緩頰，認為目前才第1集不用那麼早下結論，也有人認為故事跟節奏掌握得宜，首集就進入重點看得很過癮。

柳承龍特別演出智異山館長。（愛奇藝國際站提供）

另外，睽違5年重返小螢幕主演長劇的全智賢，凍齡美貌也引起眾人熱議，回到海東派出所的那段，車窗搖下來的瞬間，驚呼「根本和20年前在《我的野蠻女友》中一模一樣」。愛奇藝原創韓劇《智異山》每週六日晚間8點獨家同步韓國首播，全球觀眾可上愛奇藝國際版app或iQ.com收看。