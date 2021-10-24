台灣地區今天下午13時11分、12分接連發生強震，全台有感，讓許多人都驚慌失措，到底地震發生時第一件事該做什麼？氣象局粉專《報地震-中央氣象局》提醒，千萬別急著關瓦斯、關總電源或逃出大樓，這時如果想保住小命，一定要先知道三個避難守則。

氣象局表示，一般而言，在地震來襲時的這短短幾秒鐘，比起費盡心思離開高樓層、上ptt發文，不如保護自己的頭頸部，尋找一個堅固的桌子躲起來，更能夠保證我們的生命安全。為了避免火災發生，雖然關閉瓦斯也是相當重要的動作，但無論是關瓦斯、關總電源、逃出大樓、帶上緊急救難包…等等，這些都是等到地震停歇時，才可以找時間完成的任務。

氣象局強調，在地震發生的當下，請盡量不要移動，一切以安全、穩妥為重。(圖/報地震-中央氣象局粉專)

氣象局強調，在地震發生的當下，盡量不要移動，一切以安全、穩妥為重，並舉出下列三個避難守則：

1. 趴下（Drop）

將頭部和身體壓低。

2. 掩護（Cover）

盡量用雙手或物品保護頭部與頸部，躲進堅固的桌子或其他家具下方。

3. 穩住（Hold on）

雙膝跪地、雙肘觸地，雙手緊握桌腳。

氣象局表示，遇到突發災難時，許多人可能會控制不了自己的情緒和行動，甚至陷入恐慌、凍結、尖叫、手足無措，但平時的防災演練就是在這時派上用場，地震來襲時才能大大減少驚慌失措的時間，並馬上反射性地執行避難守則，才能有效保護自己。

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