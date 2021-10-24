不少人都深受便秘之苦，營養師高敏敏指出，現在正值換季時刻，氣溫降低、環境多變化等因素，讓人更容易產生便秘問題，如果想要讓便便更順暢的話，光吃益生菌還不夠，高敏敏還分享了5關鍵、4妙招，幫助大家解決便秘困擾。

1、每天至少喝2000~2500c.c.的水

腸道就像是滑水道，如果沒有喝水，便便就容易下不來，建議一天至少要喝2000~2500c.c.的水，不但可以讓排便更順暢，還可以幫助代謝，最好是小口小口喝，會讓身體更好吸收。

2、補充好的油脂

油可以幫助潤滑腸道，讓便便更滑順，不過可不是隨便什麼油都可以，人體需要的是「好的油脂」，像是橄欖油、苦茶油、酪梨油、堅果油、魚油、藻油等，都是不錯的選擇。

3、補充膳食纖維

膳食纖維因為無法被腸道吸收，加上吸水後會膨脹，是很好的「糞便推手」，建議一天最少要吃3份蔬菜+2份水果。

4、補充好菌

好菌能抑制腸內壞菌、維持腸道平衡，建議可以透過優酪乳、優格等發酵食物補充。

5、補充益生質

益生質就是好菌愛吃的食物，可以幫助好菌成長茁壯。

此外高敏敏還提醒，雖然有每天上大號的習慣，但大出來的都是「羊便便」，那也算是便秘的一種，除了上述的5個關鍵以外，還有4種妙招可以幫助排便順暢，分別是「每天按時上廁所」、「利用小椅子墊腳，改變排便姿勢」、「上廁所時少玩手機」、「少吃瀉藥或依賴性輔助品」。

高敏敏也建議大家，只要有便意就趕快去上廁所，不要忍耐，若是便秘問題真的太嚴重，還是需要到醫院尋求專業意見，找出背後的原因。