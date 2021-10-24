小米台灣積極佈局實體通路，繼10月初在新北市的新店與三重分別開出兩間授權店點後，本周末再前進中台灣，「小米之家大里大明授權店」與「小米之家員林大潤發授權店」於10月23日正式開幕，在中台灣的兩個指標性城鎮扎根，將小米的創新科技帶進用戶的活動範圍，進一步強化與用戶之間的連結。

小米挺進在地商圈第二階段搶進中台灣，特別選於台中大里的大明路商圈，與彰化員林的大潤發商場內。台中市大里區是台中市人口第三大區，位居交通要津，擁有醫院及各項生活機能周全，加上「台中軟體園區」自2018年落成啟用後，人口流動持續增加，讓大里保留古都的文化遺產，再展新興都會的魅力。

其中，以大明路上的大買家商場為中心，延伸的大明路美食商圈，更是當地人最常到訪的熱鬧街道；小米鎖定該區域高能見度與人流，於10月23日在大買家國光店對面開設「小米之家大里大明授權店」，讓當地美食文化碰撞小米的創新科技，吸引更多人潮進入小型商圈。

「小米之家員林大潤發授權店」於23日盛大開幕，為小米在彰化縣的首間實體門市，大員林生活區為南彰化的政經中心，看準員林不斷建設與蓬勃發展，特別選於擁有國際平價時尚服飾龍頭與連鎖美食餐廳的大潤發員林店，讓市民們能一站式買足小米科技新品與其他生活用品。

「小米之家大里大明授權店」與「小米之家員林大潤發授權店」開幕當日即吸引大批人潮湧入，搶著體驗甫於9月底發表的Xiaomi 11 Lite 5G NE及Redmi 10，實際體驗Xiaomi 11 Lite 5G NE的輕薄手感與時尚外型，對Redmi 10超乎入門機的質感更是感到驚艷，現場更展示小米智慧家庭熱門產品，如小米掃拖機器人 2、小米空氣淨化器 3或是米家無線吸塵器 G10等，讓民眾上手實際使用，感受小米產品的魅力。