台北20211024地震片段畫面（台北象山即時影像）

今（24）日午間連續發生兩起有感地震，有信義區居民於社團貼文上貼出「象山看臺北-4K即時影像」的監測影片，實際查看該影片，發現台北101肉眼可見的搖晃程度，持續約30秒左右，台北101表示，現不公布阻尼器晃動數字，但阻尼器其實主要測量的是左右的巨風搖擺，以減緩強風造成的大樓擺動，所以颱風的擺幅容易大於地震，由於此次地震上下晃在左右搖，擺幅不大，故本次地震台北101風阻尼器擺幅在個位數以內，並未超過2019年的20公分擺幅。

根據台北101資料，2015年8月8日蘇迪勒颱風，台北地區受風達13級，風阻尼球最大擺幅達左右各100公分，是大樓落成以來的最高紀錄。

另外，不少網友也陸續於臉書分享地震文、災情照片等，像家樂福新店店因地震劇烈搖晃，貨架上東西掉滿地，原先網上堆疊的衛生紙也倒塌，所幸由於是假日貨架上貨品尚未放滿，且散落的物品並非玻璃用品，故無人員受傷且於半小時內就將現場復原。