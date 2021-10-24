陳子強和傅天穎曾有一段5年婚姻，兩人育有一子，雙方在2013年為了離婚、監護權鬧得沸沸揚揚，最後，兒子「小天子」由兩人共同監護，傅天穎為主要照顧者，夫妻多年無交集，不過陳子強今（24日）早則突發聲明，並表示：「無奈聲明...也決定不忍了！」陳子強指控傅天穎在節目訪談「顛倒是非、毫無證據、扭曲父子親情！」

陳子強、傅天穎離婚後，傅天穎幾乎消失演藝圈，不過她日前則難得現身節目《聽媽媽的話》，分享離婚的心路歷程，傅天穎在節目上說，雙方離婚後是「不相往來」，傅天穎提到，陳子強把她封鎖，傅天穎要到行政機關辦事找不到對方，最後靠朋友才聯繫到對方。

傅天穎上節目影片播出後，陳子強今早則在臉書寫下：「無奈聲明...也決定不忍了！在被告知下...觀看傅小姐電視訪談！訪談中...闡述事件顛倒是非、毫無證據、扭曲父子親情！」陳子強也提到，他深夜和兒子通電話說明原委「以前爸爸都不解釋..是因為顧慮到你那時還小成長中，不忍為了讓你換學校，導致你連同學都沒了」。

陳子強聲明全文。（圖／取材自陳子強 鋼絲團臉書）

由於當時雙方離婚一事引發外界關注，陳子強直言：「那時候只要我願意談離婚話題，是非常好賺錢的時機點！」不過陳子強則強調，他只希望大人的事情能趕快落幕，不願讓孩子受影響，而兒子聽完陳子強解釋後，則懂事回應：「爸爸您辛苦了，而且會以公平、公正態度來看待此次事件！」讓陳子強感性說：「真的很謝謝兒子你貼心，理解並支持我之後的決定。」