新北市政府即將拆除汐止區橋齡超過40年的舊長安橋並改建為人行橋，圖為完工後模擬圖。（新北市工務局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府即將拆除汐止區橋齡超過40年的舊長安橋並改建為人行橋。（新北市工務局提供／葉書宏新北傳真）

新北市汐止區舊長安橋使用逾40年，市府為加強橋梁的通洪排水及防洪強度，斥資近9000萬元要將舊長安橋改建為僅供行人及自行車通行的橋梁，預計2022年完工。工務局表示，27日起舊長安橋封閉，車輛須改由新長安橋通行。

舊長安橋使用逾40年，是汐止區鄉長里和長安里之間的重要幹道，但因防洪高度不足，若颱風暴雨來襲基隆河溢堤，不但舊長安橋結構容易受損，附近居民也恐遭受淹水之苦。

工務局表示，於2012年底配合中央推動基隆河整治計畫，以200年洪水頻率進行河道整治，在距離舊橋長安橋270公尺處興建新長安橋；新長安橋完工後，本應拆除舊長安橋，以保障附近居民安全，但民眾強烈反對，經不斷溝通協調、召開說明會，終於和居民達成共識。

市府斥資8929萬元拆除舊長安橋，未來要改建為僅供行人及自行車通行的橋梁，而新長安橋則供車輛通行，2座橋梁人車分流，更具安全便利性。

新工處表示，斥資8929萬元拆除舊長安橋，自27日起將陸續拆除主橋進行改建，長安里往來鄉長里方向的車流改走新長安橋，預計2022年底完工。

工務局長詹榮鋒強調，完工後的人行橋將成為一座以人行及自行車牽引為主的橋梁，同時具耐震及抗洪能力，橋跨中央將設置行人休憩區域及汐止鄉長里的地方發展文史介紹，配合既有自行車路線，未來將串聯形成更完整的自行車交通路網，打造具地方特色之觀光景觀新地標。