46歲何姓女子僅穿著內衣、內褲今（24日）下午2時許被發現墜落於新北市金山區文化三路住處外，何女頭部重創、全身多處骨折，警消獲報將她送往台大醫院金山分院急救，經急救後仍宣告不治。

警方勘查現場發現，何女疑似從5樓墜落，初步排除他殺，詳細死因將報請檢察官進一步相驗釐清。