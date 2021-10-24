新北女子僅穿內衣褲 從住處5樓墜落傷重不治 16:402021/10/24 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 46歲何姓女子僅穿著內衣、內褲今（24日）下午2時許被發現墜落於新北市金山區文化三路住處外，經送醫後仍不治。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 46歲何姓女子僅穿著內衣、內褲今（24日）下午2時許被發現墜落於新北市金山區文化三路住處外，何女頭部重創、全身多處骨折，警消獲報將她送往台大醫院金山分院急救，經急救後仍宣告不治。 警方勘查現場發現，何女疑似從5樓墜落，初步排除他殺，詳細死因將報請檢察官進一步相驗釐清。 陳美鳳緊張18樓搖好大 沈春華看書嚇到了「蹲低匍匐前進到柱子旁」 失蹤婦癱軟倒地 員警看到以為粉紅色塑膠袋在動嚇一跳 #墜落 #穿著 #5樓 #何女 #急救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑鑰匙遺失 新北男子10樓陽台攀爬入屋不慎墜樓慘死 13:212021/10/24 社會 雲林貨車駕駛自修升降尾門 慘遭重壓所幸遇員警與民眾合力相助 11:462021/10/24 社會 規模6.5強震 新北傳6災情 住戶瓦斯外洩、民眾困電梯 15:002021/10/24 生活 天心曬20年前古裝劇照 網看傻：妳怎麼都長一樣 09:142021/10/24 娛樂 超馬提前完賽「超馬鐵彈子」羅維銘亞洲最會跑 15:442021/10/24 體育 地牛翻身 北市文山區一處公寓外牆10幾塊紅磚自6樓砸落 15:302021/10/24 生活 合生創展創辦人朱孟依 出手救恒大 沉默大佬現身 04:102021/10/24 專題周報 OL做瑜珈慘遭教練「雙手滑入」 她爆哭衝出教室 10:052021/10/24 社會 自由民主展現 刪Q志工喜極而泣 04:102021/10/24 焦點要聞 超幸運！民眾花5000元振興券來台中購物 又抽中5000現金 12:102021/10/24 生活 阿中駁柯P 混打未影響AZ打氣 04:102021/10/24 生活新聞 社會熱門新聞 李雲迪嫖一次4.3萬的妹多頂級？神級老司機詳解鄉民嗨翻 - 社會 扁駙馬趙建銘父子確定26日入監 分別蹲台中、台南監獄 - 社會 板橋通行40餘年便道要被「收回」住戶冒雨拉白布條抗議 - 社會 女在床前櫃翻出詭異行動電源 網一見嚇壞：快報警搬家 - 社會 宜蘭小六生遭小貨車輾壓拖行 肋骨斷12根肝肺破裂搶救中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。