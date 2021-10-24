土耳其阿爾泰主力戰車(Altay Tank)的動力系統終於有了著落，將採用韓國製的引擎與變速箱，土耳其軍方總算放下心中大石，這意味著阿爾泰戰車終於可以量產。

防衛部落格(Defense Blog)報導，土耳其外長恰武什奧盧(Mevlut Cavusoglu)在星期五的推特上說，韓國國防採購計劃管理局(DAPA)提出好消息，可以供應阿勒泰戰車引擎與變速箱的意向。

媒體3月份報導，土耳其陸地車輛製造商BMC與兩家韓國公司：斗山工程機械(Doosan Infracore Co.)和S&T重工業(S&T Dynamics Co.)在引擎和變速箱達成銷售協議。

阿勒泰戰車是土耳其在2007年提出的「新主力戰車」研發計畫，最初的合作對象是歐洲廠商，它的原型車引擎就採用德國MTU公司的1500馬力柴油主機。不過隨著土耳其在北約防衛工作上的疏離，以及S-400飛彈爭議，多數歐洲公司聯合拒絕出售動力系統給土耳其，使得阿勒泰戰車量產被迫停頓。

據防衛新聞(Defense News)報導，阿勒泰戰車的生產計劃分為兩個階段：T1型和T2型；T1是先前的250 輛的先導版，T2型會依據T1的操作經驗進階改良，可視為高級版本。

根據最初的計劃，土耳其希望阿勒泰戰車的總生產數是1000 輛，也可能推出無人化版本。