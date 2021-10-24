台大校長管中閔宣布不續任校長，據傳，管中閔擔心屆時又遭到政治打壓，因此決定不續任。不過教育部今天回應，從2005年《大學法》修正後，教育部依規定要辦理國立大學校長續任評鑑作業，但校長是否續任係由校務會議決定。

依《大學法》第9條第6項規定，教育部應於校長聘期屆滿1年前進行評鑑，作為大學決定是否續聘之參考。據傳，管中閔擔心在教育部進行校長續任評鑑時被政治打壓，因此決定不續任。

教育部表示，2005年大學法修正後，歷來即依大學法第9條第6項及教育部辦理國立大學校長續任評鑑作業要點等法令，辦理各個國立大學校長續任評鑑作業，聘請或委請專業團體推薦熟諳大學校務運作或高等教育行政之學者專家，就校長所送任內治校成果，提出客觀的評鑑結果報告書，提供學校作為續任參考。

教育部說，依國立台灣大學組織規程第7條規定，校長第一次續任案，應有校務會議代表總額過半數之同意，因此台大校長能否續任係由校務會議決定之。

實踐大學前校長陳振貴表示，管中閔已經為台大做了不少事，4年卸任對他而言，應該可以算是完成「階段性任務」，因為他的上任引起如此大的政治風波，導致3位教育部長下台，他已經在台灣高教史上歷史留名。

陳振貴說，管中閔思考後，以世代交替與年齡作考量，選擇適當時機急流勇退，他的決定是明智之舉，而台灣大學是全台灣大學的領頭羊，自有其因應之道，相信台大一定可以順利「世代交替」，如管校長所期待。