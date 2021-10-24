慈濟基金會頒發新芽獎學金，台東有440位弱勢學子受惠。（慈濟提供）

台東慈濟23、24日舉辦2021年新芽獎學金頒獎典禮，配合防疫政策以分流方式於台東靜思堂、慈濟太麻里曙光環保站、關山老人會館共舉辦6場小型頒獎典禮，約440位台東學子獲獎，讓弱勢孩子們安心上學，將來有脫貧希望。

配合防疫政策，慈濟今年各縣市新芽獎學金頒獎以分流頒獎進行，部分縣市或鄉鎮以線上、志工到家頒獎，全台約9500位學子獲獎，在台東縣共有440位學子受惠。

24日在台東靜思堂，高中組學習領域獎得主林同學上台分享時表示，國二時父親罹癌，龐大的醫療費用對他們壓力非常大，母親1人扛起家中大小事，即便身體每況愈下仍早出晚歸工作，很幸運在家境困頓時，有慈濟的陪伴、支持。

他說，國中時遇到我生命的恩師，在人生路上給了他幫助與指引，未來也要跟恩師一樣關心偏鄉孩子的教育，將善的循環延續下去。

慈濟基金會表示，除了新芽獎學金，台東慈濟也透過各類助學金補助、課輔服務、辦英文班，以及為照顧戶及居關戶子女舉辦暑期營隊等，陪伴單親、隔代教養或新住民經濟有困難的家庭，讓孩子們安心上學、端正品格，讓弱勢家庭有脫貧的希望。