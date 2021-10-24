我國退出聯合國明天將滿50周年，美國在台協會（AIT）今天表示，AIT和駐美國台北經濟文化代表處於10月22日，召集美國國務院及台灣外交部高階官員進行一場線上論壇，討論如何擴大台灣在聯合國及其他的國際參與，美方也重申，支持台灣有意義參與世界衛生組職以及聯合國氣候變化綱要公約。

AIT表示，此次討論著重於支持台灣有能力可有意義地參與聯合國，且台灣在應對全球挑戰上可提供有價值的專業知識，包括全球公共衛生、環境及氣候變遷、發展援助、技術標準及經濟合作等領域。

美方與會者在論壇上重申，美國支持台灣有意義地參與世界衛生組職以及聯合國氣候變化綱要公約，並討論可凸顯台灣有能力在廣泛議題上做出貢獻的方法。與會者也讚揚全球合作暨訓練架構在今年的擴大辦理，證明了台灣有意願及能力透過多邊合作應對全球挑戰。

此次視訊會議與會者包括：美國在台協會副處長柯傑民、美國國務院國際組織局代理首席副助卿Hugo Yon、亞太局主管中國、台灣與蒙古事務副助卿華自強、國際組織局副助卿庫克及Jane Rhee、外交部主任秘書徐儷文，以及駐美國台北經濟文化代表處副代表王良玉。