台東縣關山鎮農民賴陽喜種的1萬2000株高麗菜苗，原預計10月中旬可以歡喜採收，但是日前圓規颱風帶來豪大雨，高麗菜全部長不大，幾乎只有棒球甚至高爾夫球的大小，正常生長的高麗菜1公斤至少40元以上，而賴陽喜的「高麗菜寶寶」只有20元，價格直接砍半賤賣。

來自中國大陸廣東的關山鎮女婿賴陽喜，已經連續1星期在關山「天后宮」前賣高麗菜，對面同樣是賣高麗菜的菜販，每顆重量大約都在1500公克左右，而在賴陽喜的小貨車上，成堆高麗菜幾乎都只有棒球般的大小，每顆只有100公克，迷你版的高麗菜，也意外吸引來往民眾的關注。

賴陽喜無奈表示，8月在電光山區租地種植5分地約1萬2000株的高麗菜苗，由於該區域沒有水源，還自山下抽水進行灌溉。原本預計10月中旬可以採收，不料「圓規颱風」帶來豐沛雨量，5天4夜的降雨讓高麗菜全泡湯，「飽擱醉」的高麗菜停滯生長，成了「高麗菜寶寶」。

正常生長的高麗菜1公斤至少可賣40元以上，賴陽喜的迷你版高麗菜只有20元，種植2個半月的心血都付諸流水，不過，賴陽喜樂觀地說，所幸賤賣的錢，多少還能彌補菜苗的成本支出，而他種的「高麗菜寶寶」因為沒有噴農藥，加上口感好，每天都有不少人來光顧。

日前「圓規颱風」強大的外圍環流帶來豪大雨，造成縱谷地區農作物部份受到災損，除了部分高麗菜泡湯以外，還有水稻、香蕉、小米、瓜果等倒伏爛根，其中稻米泡水受損100多公頃，農委會已公告為農損救助區，受災農民可申請現金救助。