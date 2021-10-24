驚悚回顧》331地震101樓頂吊臂折斷砸死5人 信義區宛如煉獄

今（24）日下午宜蘭地區連續發生2起強震，最大規模達6.5，震央位在宜蘭，造成新莊1棟20樓建案樓頂的吊掛搖臂折斷幸無掉落造成傷亡，台北101也被錄下劇烈搖晃30秒；回顧台灣的地震災害史，2002年正在興建的台北101建案遇上「331地震」，60樓頂的大型塔式起重機吊臂當場遭震斷、整個機具掉到地面，造成5人死亡、20多人受傷，場面怵目驚心。

當年331地震震央在花蓮外海，不過災情卻集中在遠離震央的台北市，最嚴重是發生在當時正在興建中的台北101大樓（時稱台北國際金融大樓）工地，當時60樓頂樓上施工的大型塔式起重機吊臂遭震斷掉落，整支吊臂當場從樓頂砸向地面，多位工地人員遭重物砸傷，一共造成5人死亡、20多人受傷。

2002年當時正在興建的台北101遇上「331地震」60樓頂的大型塔式起重機吊臂當場遭震斷掉到地面，造成5人死亡、20多人受傷。（取自中視新聞）

2002年當時正在興建的台北101遇上「331地震」60樓頂的大型塔式起重機吊臂當場遭震斷掉到地面，造成5人死亡、20多人受傷。（取自中視新聞）

2002年當時正在興建的台北101遇上「331地震」60樓頂的大型塔式起重機吊臂當場遭震斷掉到地面，造成5人死亡、20多人受傷。（取自中視新聞）

331大地震發生在2002年3月31日14時52分，震央芮氏規模6.8，美國地質調查局估算地震矩規模為7.1，日本氣象廳測得本次地震為日本氣象廳地震規模7.0；331大地震當時還造成北市承德路1棟公寓倒塌，屋內8人受困後來均被救出，全台共計上百人受傷。

而今日（24）震央位於宜蘭的規模6.5的強震，造成新莊1棟20樓建案頂樓吊掛搖臂當場應聲折斷，讓行人看了怵目驚心，也有民眾發現台北101劇烈搖晃持續30秒之久，不過101官方回應，由於此次地震上下晃在左右搖，擺幅不大，故本次台北101風阻尼器擺幅在個位數以內，並未超過2019年的20公分擺幅。