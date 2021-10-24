新北市瑞芳區逢甲路170號一座荒廢多年的磚造房屋倒塌。（瑞芳區公所提供）

宜蘭縣南澳鄉今（24日）下午1時11分發生芮氏規模6.5有感地震，地震深度67公里，地震發生後，新北市瑞芳區逢甲路170號一座荒廢多年的磚造房屋倒塌，所幸未有人員傷亡。工務局表示，已派出拆除隊員前往現場協助拆除，避免影響到周圍民宅。

瑞芳區公所表示，已派員先將道路上異物清除並將易飛、掉落等物品拆除或固定，完成後拉起警戒線，後續由工務局及拆除大隊予以協助。