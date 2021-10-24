宜蘭6.5有感地震 瑞芳荒廢多年民宅倒塌 17:062021/10/24 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市瑞芳區逢甲路170號一座荒廢多年的磚造房屋倒塌。（瑞芳區公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市瑞芳區逢甲路170號一座荒廢多年的磚造房屋倒塌。（瑞芳區公所提供） 宜蘭縣南澳鄉今（24日）下午1時11分發生芮氏規模6.5有感地震，地震深度67公里，地震發生後，新北市瑞芳區逢甲路170號一座荒廢多年的磚造房屋倒塌，所幸未有人員傷亡。工務局表示，已派出拆除隊員前往現場協助拆除，避免影響到周圍民宅。 瑞芳區公所表示，已派員先將道路上異物清除並將易飛、掉落等物品拆除或固定，完成後拉起警戒線，後續由工務局及拆除大隊予以協助。 今年最強震規模6.5撼全島！蘇花改路燈狂搖 101狂震畫面曝光 規模6.5地震基隆有感 市民驚嚇「像坐船遇到大浪」 北市應變中心已開設 柯文哲：超級有感地震 #拆除 #民宅 #地震 #倒塌 #工務局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 規模6.5！今年最強地震 氣象局曝成因 13:462021/10/24 生活 超有感地震！北市民宅屋簷掉落、水塔破裂 花博接種站正常運行 14:062021/10/24 生活 宜蘭6.5強震 民眾嚇壞 徐國勇提醒「抗震三步驟」 15:082021/10/24 政治 宜蘭6.5地震 核一、核二廠地震儀動作 台電：依程序巡查 14:192021/10/24 財經 6.5強震新莊建案「吊掛搖臂」被震斷 建商慘遭工務局開罰9萬 16:172021/10/24 生活 地震前傳出10秒「地鳴聲」 網驚喊：像龍在吼 14:162021/10/24 生活 每逢地震「炎P」人氣爆！蔡尚樺跪求地震原因 他親回：帥到地震 16:052021/10/24 娛樂 Ella信義威秀遇6.5強震 一聲巨響天花板掉落嚇壞眾人 15:042021/10/24 娛樂 規模6.5今年最大震 未來3天不排除規模4以上餘震 13:352021/10/24 生活 國家級警報有用 網讚：地震5秒前收到 台北人卻哭了 14:082021/10/24 生活 驚悚度破表 新店家樂福震後慘況曝光 13:582021/10/24 生活 生活熱門新聞 台北象山恐怖50秒地震畫面曝 網驚：101搖晃幅度大 - 生活 宣布不續任台大校長後 管中閔臉書首PO文 20字惹哭網友 - 生活 6.5強震撼北市 建國高架支架掉落 民宅屋簷全毀急封鎖 - 生活 地震來襲這些動作都錯了！想保住小命一定要知道的3步驟 - 生活 影》地震狂搖 新莊20層頂樓工地吊掛搖臂應聲折斷 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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