好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在片場彩排時擊發道具槍竟發射出實彈，導致1死1傷，現在調查挖出關鍵人物、片場的24歲槍械師古提瑞茲-里德（Hannah Gutierrez-Reed），值得注意的是，她不久前才首次擔當這份工作，9月甚至坦承一度懷疑自己能否勝任工作。

好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在片場彩排時擊發道具槍竟發射出實彈，導致1死1傷。

亞歷鮑德溫21日在片場為新電影《Rust》彩排時，使用的道具槍竟發射出實彈，導致42歲女攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）胸部中彈不治，48歲導演蘇薩（Joel Souza）也受傷。在此之前，類似的槍械意外至少發生2起。

美聯社引述法庭文件指出，這把道具槍當時是由助理導演霍爾斯（Dave Halls）遞給亞歷鮑德溫的，他從手推車上抓起1把槍拿給亞歷鮑德溫，告訴他槍枝沒有裝上子彈。手推車上原本有3把槍，全是由電影槍械師古提瑞茲-里德準備。

'Rust' armorer Hannah Gutierrez Reed once gave unchecked gun to 11-year-old actor: report https://t.co/QtjqHhfr6j pic.twitter.com/BNI75Xmkqu — New York Post (@nypost) October 24 2021

意外發生後，電影場記米契爾（Mamie Mitchell）被聽到氣急敗壞抱怨助理導演午餐時還對她大吼大叫，詢問修改事宜，「他應該要檢查槍枝的，他要對片場發生的事負責。」法庭文件顯示，霍爾斯遞槍時也不知道裡頭有子彈。

目前尚不清楚亞歷鮑德溫究竟擊發了多少子彈，不過意外發生後，古提瑞茲-里德從槍裡取出了一枚彈殼，隨後交給警方。

值得注意的是，古提瑞茲-里德實際上是好萊塢知名槍械師泰爾．里德（Thell Reed）的女兒。娛樂網站TMZ報導，古提瑞茲-里德最近才首度獨挑大樑擔任首席槍械師，她9月接受專訪時表示剛完成與影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）合作的西部片《The Old Way》，是她首次擔當電影首席槍械師。

她當時坦承一開始非常緊張，不確定能否勝任工作。「我一開始非常緊張，而且我幾乎無法接下工作，因為我不確定我是否準備好了。」不過她也表示後來就上手了，工作進行得很順利。

古提瑞茲-里德也提到自青少年起就開始接受父親指導，學習如何處理槍械，訓練中她「最害怕」的是在道具槍中裝填空包彈，因為她完全不知道怎麼做，後來靠著父親的協助才克服困難。