對於國內因為疫情、疫苗和太魯閣號事件，約有1800人不幸過世，而行政院長蘇貞昌卻未鬆口負責一事，前民進黨立委過正亮秒吐兩個字，就是「戀棧」啊！

郭正亮24日在《新聞大白話》政論節目首先討論台大校長管中閔，郭認為管的個性應該是很率直的人，相信這是他個人的決定，也不會怕綠色壓力，也很少看他跟教育部打對台，因為台灣的大學還是自治，還是可以做很多事情，「我不認為是政治糾纏讓他覺得很煩，他可能有自己的人生規劃」。

主持人話題一轉，提到綠營政治人物，例如高雄城中城大火造成46人死亡，陳其邁被點名是否應下台，但陳其邁卻始終未鬆口正面回應。另外像行政院長蘇貞昌，台灣因為疫情、疫苗以及太魯閣號事故，總共約有1800人不幸過世，國民黨也質疑蘇貞昌是否應該道歉負責？但蘇揆依舊沒有鬆口。

主持人問郭正亮，蘇揆沒有下台的原因到底為什麼？郭正亮不假思索，認為就是「戀棧！」蘇的民調早就死亡交叉了，做很多事情都很有爭議，早就該走了！

至於陳其邁，郭正亮表示，明年要改選了，而且究責才剛開始，還是要看他究責提出甚麼名單，譬如哪一些局長是不是要換人！