罷免總部下架陳柏惟成功，在這9個月的戰役之中，發言人Max對外總是侃侃而談，對內還要蒐集資料應戰，1個人當好幾個人用，在罷免結束後，其動向備受注目。Max今天強調，他隱姓埋名就是不想出名，二階過後有藍綠政黨找過他，但他從頭至尾都沒有參政意願，未來也是。

Max是台中沙鹿鹿寮人，在罷免總部裡，原本是扮演幕後推手，由領銜人楊文元對外應戰。Max說，因不忍阿文一直被對手言語霸凌，最後才跳出來擔任發言人，總部本來沒有這個角色。

罷免案過關，Max一戰成名，其未來動向備受注目。Max指出，自己從一開始就隱姓埋名，就是個低調的人，不想出名，自己政治色彩雖屬於淺綠，但在發動罷免案前也不大關心政治，如今罷免案已落幕，他會把心力全部放在自己經營的網路行銷公司，好好賺錢。

「我對權力沒有慾望！」Max強調，他未來絕對不會參政，至於如果有政黨找上他呢？ 他謙虛的說「我知道自己是什麼咖啦！」不過，他也坦言，在二階過後，有藍、綠、中間政黨主動找他要不要加入他們，但他一律婉拒，一心只想要扮演自己刪Q的角色。

在罷免成功第一時間，前立委顏寬恒致電Max恭喜他。由於中二選區即將展開補選，是否會站出來助選參選人，Max說，如果人選的政治理念及精神是他認同的，這沒有什麼不可以的，但希望以在地人優先，畢竟較熟悉在地事，才能真的為在地服務。