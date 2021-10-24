郭書瑤演唱〈在一天〉。（TVBS提供）

茵聲演唱〈稻草〉。(TVBS提供）

八三夭上《＃T-POP我們聽大的!!》。（TVBS提供）

TVBS歡樂台《＃T-POP我們聽大的！!》本周以「戲劇歌曲、演員歌手」為主題，來賓八三夭以及兼具歌手及演員身分的郭書瑤、茵聲、關詩敏、潘佳麗、鄭亞一同參與錄影。主持人黃子佼觀察到八三夭出現新的歌唱趨勢，就是越來越多「喪志系的勵志歌」，而且歌名越來越長、越來越厭世。主唱阿璞解釋歌名越來越長是因為「太多事想講」，他們希望寫的歌更符合真實生活，表達出小人物的心聲。

八三夭的夯曲〈想見你想見你想見你〉去年攻占各大排行榜冠軍，黃子佼問：「這首歌怎麼會這麼厲害？」阿璞超有自信地說：「我寫每首歌都覺得一定中。」回想一開始寫〈想見你想見你想見你〉時，只有〈想見你〉首集大綱，八三夭只好盲寫這首歌，沒想到跟劇意外的吻合。

節目還回顧 2020年樂壇年度大事，邀請郭書瑤跟茵聲，兩人因拍戲而成閨蜜。茵聲起初看到郭書瑤表情總是「冷冷的」，直到郭書瑤主動開啟話題後，兩人才變成好朋友，茵聲爆料，郭書瑤甚至每周都要打電話給她：「瑤瑤很變態，一定要用視訊，曾經我在洗澡時，看到她打來，想說她到底要幹嘛？」瑤瑤撒嬌說：「我就是想她啊！」茵聲則說郭書瑤總是用視訊來觀察他的身體，例如：「你是不是變胖了」、「你今天皮膚不好喔」！郭書瑤解釋疫情每天都在家，一個人住總是會想看到朋友。

郭書瑤在戲劇上表現亮眼，讓很多人忽略她同時具有歌手身分。這回在《＃T-POP我們聽大的！!》演唱〈在一天〉及〈Honey〉，表示非常感動，除了很久沒發片外，也很久沒有一個平台能站台上唱歌。茵聲則演唱偶像劇的主題曲《稻草》，笑說自己演唱這首歌Key有點高，但了解自己在高音時能表現出聲音的特色，所以在演唱時都會ㄍㄧㄥ上去。《＃T-POP我們聽大的！!》每周日晚8點在TVBS歡樂台（42台）播出。