基進黨立委陳柏惟遭到罷免後，目前已將第二階段連署書送件的台北市第五選區立委林昶佐罷免案進度，也開始受到各界關注。台北市議員鍾小平透露，民調顯示，光是因為林昶佐贊成萊豬進口，就有2成多的在地民眾想罷免他，而他也指出，身兼民進黨主席的總統蔡英文也會評估是否介入，若發現保不住可能就會切割林昶佐。

鍾小平今天(24日)透過連線方式在政論節目《新聞大白話》中表示，陳柏惟罷免案這一仗，朱立倫能夠贏下，是因為狹路相逢勇者勝，反觀蔡英文在戰略上的犯了天大錯誤，不敢拚，狹路相逢就掉到河裡，還用文青式方法的來幫陳柏惟，反讓選票無法有效凝聚。

鍾小平認為，蔡英文應該也會看民調評估林昶佐罷免案的情況，「我透露一個民調，光是林昶佐贊成萊豬進口，要罷免他的就有20幾%了，我看現在超過30%，我們知道25%就罷免掉了」，蔡英文也會看民調，如果保不住就會切割，說他是小綠不是民進黨。鍾小平指出，民進黨的議員也想選立委，林昶佐若被罷免，對他們也是機會，情況錯綜複雜，而林昶佐現在則是內外交迫，做這麼爛又羞辱萬華，「他是非常危險的」。

此外，陳柏惟遭到罷免後，朱立倫也在第一時間出面回應，表示這次投票結果，是屬於台中人民的勝利，也要對台灣民主表達最大的敬意；至於被問到下一個目標是否為無黨籍立委林昶佐，朱立倫則說，當前目標是12月18日的四個公投。