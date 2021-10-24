朱陸豪參加《一字千金妙筆生花風雲榜》。（公視提供）

李杏、朱陸豪為宣傳《茶金》上 曾國城的《一字千金妙筆生花風雲榜》。（公視提供）

公視益智節目《一字千金妙筆生花風雲榜》播出「機智斜槓」PK賽，生活時代劇《茶金》派出演員朱陸豪與李杏出征，他們倆雖然中文實力堅強，在第1關圖文聯想考驗中驚險晉級，在第2關考文字量的「眾字成詞」，得分立即大翻轉，李杏更3題全答獨拿12分滿分晉級，她終於一掃陰霾，開心笑稱「出狀元了！」朱陸豪也穩座第3高晉級。

一開場，主持人曾國城請參賽者分享斜槓的經歷與挑戰。李杏說：「演員在不同角色中切換，就很斜槓！在《茶金》中演出京劇名伶，備受考驗！」而朱陸豪則以「美猴王」從京劇跨舞台劇、電視劇、電影、歌仔戲表演與導演，他還分享當年出道糗事，與主持人曾國城一起舞台劇，卻連走路怎麼走都不知道。同是客家人的曾國城也大力推薦，這部台灣首部海陸腔客語大戲《茶金》，一定要來看。

本周其他6位參賽者，分別為身兼汽車專家、室內設計師與活動主持人的錢毅，花藝店老闆兼攝影師的政治人物陳志明，身兼卡通配唱、插畫家的劇場表演工作者張嫚芯，身兼講師、活動企劃、社群經理的林子琦，身兼生活插畫家、活動企劃的陳沛孺，以及從程式設計到祖業轉型，中藥行裡的斜槓青年潘豊奇。

參賽者比拼4關，為「畫中有話」、「眾字成詞」，以及考驗字型的「成雙成對」，和考驗成語識字量的「洞築機先」，採淘汰制。為了參加節目，朱陸豪特別下載了《成語接龍》app，在家練習，屢獲高分，讓他參賽十分有信心！而現在鮮少提筆寫字的李杏則是十分緊張，甚至以4個非常來形容：非常恐怖、非常緊張、非常害怕、非常不想要被當成文盲！期許自己有好的表現。

第1關男女分組進行的「畫中有話」，兩人的信心就受到重創！3題中，朱陸豪只有1題與正解「五體投地」擦身而過，兩題均來不及答題，還將圖卡中3匹不分軒輊的賽馬，想像成「萬馬奔騰」，笑翻眾人，直到延長驟死賽才以快速搶答晉級成功。

李杏一上場，曾國城就特別關照，鼓勵她：「把《茶金》中不向大環境屈服、勇於接受各項挑戰的精神拿出來！」在「畫中有話」關卡中，李杏雖然答對一題，但仍進入延長驟死賽，以答對「破釜沉舟」而順利晉級！李杏直說：「考圖像真的比考寫字難多了！」

第2關「眾字成詞」考驗造詞的能力，以十字中間為題，寫出兩兩一組的詞語。李杏勢如破竹，一路狂掃，連常用的讓皮膚「顯白」都幸運過關，三題全部正解，奪下滿分12分。

訪問參賽感言訪時，李杏嬌喊：「都快中風了！」朱陸豪也笑說：「出題時，字的部件倒來倒去就像茶葉沖泡起舞，在強大的時間壓力下，真的常常想不起來！」李杏也接話說：「回去真的要好好讀書，增強國文程度！」

該集節目將於今晚8點在公共電視播出，隔周六晚7點於公視3台播出，《公視＋》影音串流平台同步上架（https：／／bit.ly／3qkbZKy）。