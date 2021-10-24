韓國人氣團體「INFINITE」成員南優賢日前推出全新專輯《With》，南優賢透露為了思考在線上表演，如何呈現最好的一面給粉絲，連續幾週都睡不到4個小時，還透露：「太久沒跳舞，第一天練習就充滿挫折！」

8月才剛退伍，南優賢以最快速度發行睽違2年5個月的全新作品，由於太久沒有在公開場合表演，不習慣之外也有些緊張，但強調這張專輯是他全心全力製作的心血，更希望與粉絲們面對面互動，在線上表演表示連續幾週都因為要如何安排內容而煩惱與不安，至於久違的舞蹈練習更讓他深受打擊，身體完全無法跟上進度，回到家也持續對自己的表現不滿意，因此成為努力練習的動力。

為了線上表演染了一頭紅髮的他，退伍後最大的改變莫過於「體重」這件事，南優賢僅用了兩個月的時間，以燕麥為主食且每天運動2、3個小時，從82減到60公斤，甚至體脂率只有6％的驚人數字，讓粉絲見識到他驚人毅力，南優賢也強調希望能以個人歌手身份衝上自己音樂生涯新高峰。他還提到在服役期間思考過許多事情，在準備個人活動時也是壓力很大，但並沒有因此而放棄，強調新專輯是張充滿自己風格的作品。

除了正在進行的打歌活動，南優賢也沒忘記包括台灣在內的海外粉絲，主辦單位RICHINING宣布將舉辦「NAM WOO HYUN 4TH MINI ALBUM [With]視訊通話簽售會」，只要在10月26日晚間11點59分前參加由RICHINING販售的專輯預購活動，就可參與視訊通話簽售會的抽獎活動。

購買一張專輯將獲得一次抽獎機會，共計有30名線上簽售會與20名獲得簽名專輯的名額抽獎不重複（共50名）、獨家拍立得一張（共5名），以及購買專輯時可以獲得台灣限定明信片一張、限定小卡一張(共2款，隨機一款)，相關詳情可洽RICHINING官方臉書專頁。