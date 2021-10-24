高雄前鎮19歲呂姓少女未婚懷孕、在家中馬桶產下死胎，7旬阿嬤叫呂父幫忙「處理」、丟到前鎮河，警消連日打撈未果。高雄地院依遺棄屍體罪判少女阿嬤、呂父7月，均緩刑2年，但須各向國庫支付3萬、5萬元，並參加法治教育。

判決指出，19歲的少女父母離婚，和父親、阿嬤同住，有個交往2年早已因詐欺案入監的男友。2020年3月少女懷孕不敢讓家人知道，也不敢去醫院做產檢，期間「藏肚」得宜，一直沒讓家人發現。2020年12月突然肚子痛，在自家1樓廁所馬桶產下小男嬰。

少女見小男嬰生下來沒有哭聲和呼吸心跳，趕緊呼叫阿嬤來幫忙。阿嬤趕到廁所一看，馬桶裡都是血水，只露出一個小嬰兒的頭頂載浮載沉，簡直嚇傻。由於嬰兒沒有哭聲，阿嬤判斷應該是死產，趕緊打電話叫人在3樓的兒子下來幫忙處理。

呂父下樓看到這一幕，直覺孫子已經沒有生命，他擔心女兒未婚懷孕之事外流，便聽從母親的指示，將嬰兒撈起裝進垃圾袋，還放了一塊磚頭，放在機車腳踏板上、載到前鎮河丟棄。

少女送醫時下體流血不止，醫護人員詢聞她孩子去哪了，少女才透露生下死胎、被爸爸和阿嬤處理掉了，揭發此事，消防隊到前鎮河打撈2日仍找不到遺體。

檢方偵查時，少女阿嬤、呂父均坦承犯行，強調丟棄嬰屍是2人一起商量，少女並不知情，因此少女獲不起訴處分。

高雄地院認為少女阿嬤、呂父逕自丟棄死嬰，是對於生命欠缺尊重，考量兩人坦承犯行，依遺棄屍體罪各判7月徒刑、緩刑2年，但兩人分別要向國庫支付3萬、5萬元，參加法治教育。