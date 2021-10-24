痛風是一種急性的關節炎，主要是因為體內「尿酸」生成過多或排泄受阻所造成的。痛風過去稱之為「帝王病」，好發在經常食用大魚大肉、營養過剩的達官貴人身上，然而隨著現代人生活水準提高，飲食偏向高脂高熱量後，一般民眾的罹病率也隨之上升。對此，中醫師李俊儀特別點出「帝王病」的3大NG習慣，千萬不可不慎！

李俊儀醫師在臉書粉專PO文指出，痛風在臨床上指的是一種極度疼痛的關節炎，可以發生在任何一個關節。而痛風的發生，是因為體內的普林代謝異常，導致尿酸鈉鹽沈積在關節腔內，造成關節腫脹和變形，多半都在睡覺時突然發作，並且有逾50％的病患，好發部位就在腳大拇指第一關節處。

李俊儀進一步解釋，痛風分為原發性和繼發性，前者和家族遺傳有關；後者則和其他疾病相關，例如高血壓、糖尿病、心血管疾病、腎臟病、腫瘤等。

為了避免痛風找上門，李俊儀點出3大注意事項：

1、避免高普林食物

近年來飲食問題是痛風最重要的因素，像是燒肉、火鍋、啤酒、海鮮、動物內臟、魚卵、魚皮、魚乾、花生、腰果等，都是容易讓身體累積普林的食物。

2、多喝水

多喝水有助於尿酸排出，每天攝取2000c.c.以上，能避免尿酸濃度過高。

3、控制體重，不要暴飲暴食、過度肥胖

肥胖會阻礙尿酸的排出，形成高尿酸的狀態；而暴飲暴食會吃入大量的蛋白質和脂肪，增加尿酸的濃度；同時，大量脂肪的攝取會使尿酸的排出受阻，導致痛風的機會增高。值得注意的是，減重太快也會造成體內代謝系統紊亂，痛風發作，所以想瘦的人也要避免極端的減重及節食。

治療上，李俊儀通常採用雞尾酒針灸方式，透過「局部放血」達到消腫止痛，減少局部尿酸濃度；利用「毫針」通經絡，讓氣血順暢；最後再施以「浮針」 放鬆筋膜，解除緊繃肌肉群，增加血液回流。