「零負評女神」林依晨和老公林于超結婚6年，日前證實生下天秤座女寶寶，受到大批祝福，未料女神升格人母沒多久，網上就出現不肖業者合成她抱嬰兒的照片，販賣產後調整型內褲，讓經紀公司不得不在臉書PO文怒轟，並呼籲大家不要上當受騙。

林依晨所屬的經紀公司周子娛樂，稍早在臉書貼出惡劣業者的合成圖，對方在文中以依晨口吻自居，推銷穿了某牌收腹內褲後，產後恢復快等訊息。對於這種盜圖、詐騙的不實廣告，周子娛樂忍不住怒罵：「就是有這種人！捏造不實廣告騙消費者！請大家不要上當受騙！這已經是最近發生的眾多不實廣告之一！只是這個人很惡質所以公布出來！請大家不要上當受騙！」

林依晨所屬公司周子娛樂怒轟不肖業者。（圖／翻攝自周子娛樂臉書）

林依晨產後目前休養中，而她之前證實懷孕時，感謝大家的關心祝福之外，還透露其母嬰用品95%以上是親友們轉贈的二手貨恩典牌，婉謝大家想送她東西的好意，當媽媽還不忘愛護地球，並希望大家一起節約資源，被狂讚不愧是零負評女神。

另外，除了林依晨被捏造不實廣告，其實現在網上這種盜用藝人照片的不實廣告很多，像是女星小禎就多次在社交平台PO出詐騙廣告的貼文，透露許多人會私訊她問是真的假的，讓她每每都大力呼籲「不要再被騙了」。