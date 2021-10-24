屏東縣政府打造復興公園成為親水場域，未來可望發展立槳活動。（李世斌提供／林和生屏東傳真）

屏東市萬年溪整治有成，近年來已擺脫萬年臭惡名，不僅年年舉辦綵燈節，成為國境之南年度盛事，沿岸復興公園親水環境完工後，更是鄰近市民休閒遊憩首選，明年計畫在此舉辦水上活動，可望打造屏東首善之區戲水新地標。

長期關注萬年溪整治工程的屏東縣議員李世斌，日前陪同屏東縣體育會及龍舟委員會會勘復興公園，並嘗試在水上划起獨木舟與立槳，現場有水上活動國家級教練與國際裁判，李透露，明年有機會在此舉辦龍舟拔河比賽。

李世斌直言，貫穿屏東市的萬年溪被譽為市區母親河，是屏東縣政治人物最愛、也曾是永遠的痛，整治萬年溪談了很久，終於在施作汙水下水道工程、截流家庭廢汙水，並於上游海豐與九如鄉交界處引水活化，勾勒可以划船的願景。

近年屏東縣政府打造復興公園成為親水公園，連接周圍綠廊與湖畔，屏縣府水利處長江國豐表示，親水公園定位就是拉近人與水的距離，新闢水池面積約1.7公頃，不僅有都市滯洪功能，更能有效降溫，工程特地設置橡皮壩，可望在雨季導入充足水量，搭配水生植物淨化水質，且水是循環流動。

水域邊緣將設置緩衝草皮，淺水區高度僅50公分，中間則深達1米7，絕對適合常態性發展水上遊憩，但目前仍須專案申請才能下水。

李世斌打趣地說，復興公園水質問他最清楚，因為會勘當天掉下水2次，完全沒有異味，他期待不久將來真有機會能在萬年溪或復興公園划船、玩立槳，欣賞沿岸美景，不過在此之前，就需盡速規畫相關配套與安全規範，畢竟安全是最重要的考量。