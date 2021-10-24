台灣大學周姓女學生，不爽學校宿舍同寢室陳姓室友打電腦太大聲，趁陳女暫時離開寢室購買食物時，故意將寢室房門上鎖，陳女因房門遭反鎖，只好去向宿舍輔導員借備用鑰匙，但周等陳去歸還鑰匙時再次鎖門。事後陳女報警提告，台北地院依強制罪判周女拘役8日，緩刑2年，須賠償陳女2萬8000元。

檢警調查，周、陳2女都是台灣大學學生，2人是同寢室室友，但2人因彼此生活習慣不同，積怨甚深。今年1月23日下午3時，周女不滿陳女使用電腦聲音過大，向陳女反應，但陳女不理會。

周女一氣之下，為求報復，趁陳女離開寢室去購買食物時，將寢室房門上鎖。之後陳女返回寢室時，因房門上鎖無法進入，知悉周女在寢室內，遂敲門請周開門，但周並不理會。

陳女只好花數分鐘時間，向宿舍輔導員借取備用鑰匙，才能開門進入，不過，周女等陳前去歸還備用鑰匙時，又將房門上鎖，但因陳女這回有帶鑰匙，始得進房。

事後陳女以EMAIL向輔導員反映被周鎖門，指稱2人相處不睦，並報警提告周女涉嫌強制、竊盜等罪。檢察官調查時，周女辯稱因陳女講的話讓她不舒服，坦承有鎖一次門，但想不起來是否有鎖第二次門，檢察官依強制罪起訴周女，另竊盜等罪因罪嫌不足，另予不起訴。

法院審理時，周女與檢察官、陳女認罪協商，法官判處周女拘役8日，緩刑2年，須賠償陳女2萬8000元。