林姓男子因參加COSPLAY活動認識高中女生，得知該少女在網路遭人騷擾，假意找黑道大哥出面解決，要求少女提供裸照給大哥，再開設假冒大哥帳號，以一人分飾兩角騙得少女4張裸照，除自己觀賞，還冒用少女個資廣設帳號，上網張貼裸照引來不少網友約炮騷擾。台灣高等法院依《兒童及少年性剝削防制條例》等罪判林男徒刑7年，可上訴。

判決指出，林男2017年因從事COSPLAY活動認識17歲少女，之後成為臉書好友，得知少女在網路上遭人騷擾，2018年5月向少女佯稱，他透過黑道老大「文慎」之力找到騷擾她的人，但「文慎」逼他需提供她裸照，否則對他不利。

林男並創設臉書帳號「文慎」，自行扮演「文慎」與少女聊天，佯稱林是他出色的部下，還說「您的裸照讓老夫我重回了年輕時的心跳」、「拜託了～希望妳能達成老夫的遺願」、「像我這樣第一次見面的老人就上來要裸照也很怪」，讓少女誤信林男受威脅。

少女因擔心林男，數天後在她打工的餐廳廁所內，以手機拍攝裸露、撫摸胸部及下體共4張照片，傳送至林男所假扮之「文慎」帳號，林男將少女裸照儲存在電腦及手機內。

林男取得少女裸照後，於2018年7月起至去年3月，以少女個資在「Cheers」、「愛聊」等聊天APP及「麗的娛樂網」，以少女本名註冊帳號，並以「愛好：聊色／自介：希望能遇到會文愛的哥哥，妹子要聊什麼都可以！！！」等簡介邀約男網友，並將少女裸照私訊網友數十人進行性愛對談，甚至公開少女個資及生活照。

事後少女因接獲至少7名網友傳訊聯繫，表達欲互相認識及約炮，少女才驚覺裸照及個資外洩，報警處理。一審台北地院判林男7年6月徒刑，案經上訴，高院改判7年。

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